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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сборная России U19 упустила победу над Латвией в матче
Юношеская сборная России (U19) упустила победу над сверстникам из Латвии в матче 1-го тура предварительного турнира чемпионата Европы—2019.
Молодежный чемпионат Европы-2019
Россия U19 – Латвия U19 1:1
Голы: Агаларов, 31 - Киршс, 90+2.
Россия U19: Шитов, Мартынов, Михайлов, Маслов, Цесь, Игнатов (Янов, 61), Умяров, Москвичёв (Великородный, 79), Халназаров, Жиронкин (Колесниченко, 46), Агаларов (Прошляков, 46).
Латвия U19: Солоха, Яунарайс-Январис, Вейпс, Бирка, Титов, Тоберс, Коротков (Озолыньш, 68), Зеленков, Тонишев, Самойлов (Киршс, 68), Зиемелис (Лусиньш, 63).
Предупреждения: Коротков, 43, Яунайрс-Январис, 51, Тонишев, 85, Маслов, 88, Мартынов, 90+4, Лусиньш, 90+4.
Молодежный чемпионат Европы-2019
Россия U19 – Латвия U19 1:1
Голы: Агаларов, 31 - Киршс, 90+2.
Россия U19: Шитов, Мартынов, Михайлов, Маслов, Цесь, Игнатов (Янов, 61), Умяров, Москвичёв (Великородный, 79), Халназаров, Жиронкин (Колесниченко, 46), Агаларов (Прошляков, 46).
Латвия U19: Солоха, Яунарайс-Январис, Вейпс, Бирка, Титов, Тоберс, Коротков (Озолыньш, 68), Зеленков, Тонишев, Самойлов (Киршс, 68), Зиемелис (Лусиньш, 63).
Предупреждения: Коротков, 43, Яунайрс-Январис, 51, Тонишев, 85, Маслов, 88, Мартынов, 90+4, Лусиньш, 90+4.
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