Новости партнеров

Сборная России U19 упустила победу над Латвией в матче

Юношеская сборная России (U19) упустила победу над сверстникам из Латвии в матче 1-го тура предварительного турнира чемпионата Европы—2019.

Молодежный чемпионат Европы-2019

Россия U19 – Латвия U19 1:1

Голы: Агаларов, 31 - Киршс, 90+2.

Россия U19: Шитов, Мартынов, Михайлов, Маслов, Цесь, Игнатов (Янов, 61), Умяров, Москвичёв (Великородный, 79), Халназаров, Жиронкин (Колесниченко, 46), Агаларов (Прошляков, 46).

Латвия U19: Солоха, Яунарайс-Январис, Вейпс, Бирка, Титов, Тоберс, Коротков (Озолыньш, 68), Зеленков, Тонишев, Самойлов (Киршс, 68), Зиемелис (Лусиньш, 63).

Предупреждения: Коротков, 43, Яунайрс-Январис, 51, Тонишев, 85, Маслов, 88, Мартынов, 90+4, Лусиньш, 90+4.
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 19:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  следующий   (Сегодня, 19:46)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Прикольно читать потом интервью наших футбольный начальников, что у нас полно талантливой молодежи.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:25)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот натуральные куски безвольного говна. Куле, жизнь у всех дармоедов удалась, играть уже не надо. Тьфу. А потом в первой сборной появляются бразилы и немцы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.