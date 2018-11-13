Швейцарский судья Шерер назначен на матч между сборными России и Германии

Бригада арбитров во главе со швейцарцем Сандро Шерером рассудит товарищеский матч между сборными Германии и России.Помогать ему будут Беким Зогай и Жан-Ив Вихт, резервный рефери - Ален Бьери.Встреча состоится 15 ноября в Лейпциге, начало - в 22:45 мск.