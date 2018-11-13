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Швейцарский судья Шерер назначен на матч между сборными России и Германии

Бригада арбитров во главе со швейцарцем Сандро Шерером рассудит товарищеский матч между сборными Германии и России.

Помогать ему будут Беким Зогай и Жан-Ив Вихт, резервный рефери - Ален Бьери.

Встреча состоится 15 ноября в Лейпциге, начало - в 22:45 мск.

РФС
Теги: Сборная Германии Сборная России
Сегодня, 19:40
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#1  Antip7   (Сегодня, 19:54)
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Хорошо хоть бразильца не назначили, а то пришлось бы переназначать. Первая бразильская сборная в евротурнире все же))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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