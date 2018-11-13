Владимир Габулов стал министром физической культуры и спорта Северной Осетии

Бывший голкипер Владимир Габулов назначен министром физической культуры и спорта Северной Осетии.Ранее экс-вратарь сборной России объявил о завершении карьеры футболиста. Его последним клубом был "Брюгге".