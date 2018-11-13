Новости партнеров

Владимир Габулов стал министром физической культуры и спорта Северной Осетии

Бывший голкипер Владимир Габулов назначен министром физической культуры и спорта Северной Осетии.

Ранее экс-вратарь сборной России объявил о завершении карьеры футболиста. Его последним клубом был "Брюгге".

15 регион
Теги: Габулов
Сегодня, 20:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:25)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поздравляем всех с рождением ещё одного высокопоставленного чиновника. Интересно, если его футболист огреет стулом и обзовёт ингушом, что будет? Ну, кроме травмы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.