"Урал" отправился на Кипр готовиться к заключительным матчам в году

Сегодня днем самолет с главной командой "Урала" отправился на Кипр.Через несколько часов команда прибудет в город Пафос. В условиях, в которых жили и тренировались футболисты на предыдущем кипрском сборе, "шмели" будут готовиться к заключительным матчам в 2018 году. Именно оттуда коллектив Дмитрия Парфенова 21 ноября отправится в Москву на игру 15 тура РПЛ против "Локомотива".Отметим, что на Кипр не отправился травмированный Роман Емельянов. Полузащитник восстанавливается от повреждения в Риме. Большую часть сбора пропустят три футболиста, которые вызваны в свои национальные команды. Это Николай Димитров, Петрус Бумаль и Вараздат Ароян. А присоединятся к команде на Кипре нападающий Павел Погребняк и полузащитник Илья Жигулев.