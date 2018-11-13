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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Краснодар" не комментирует отказ отдать машину Мамаева его жене
Жене полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алане не отдают Mercedes AMG G63, который принадлежит ее мужу.
Об этом супруга футболиста сообщила изданию "КП-Кубань". Сам Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным находится под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.
Обоим предъявлено обвинение по статья 116 УК РФ "Побои" и 213 "Хулиганство". При этом Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, обвинил краснодарский клуб в самоуправстве.
В клубе отказались комментировать эту ситуацию.
"Никаких комментариев по этому поводу клуб не дает", – сообщили в пресс-службе "Краснодара".
"Спорт-Экспресс"
Об этом супруга футболиста сообщила изданию "КП-Кубань". Сам Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным находится под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.
Обоим предъявлено обвинение по статья 116 УК РФ "Побои" и 213 "Хулиганство". При этом Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, обвинил краснодарский клуб в самоуправстве.
В клубе отказались комментировать эту ситуацию.
"Никаких комментариев по этому поводу клуб не дает", – сообщили в пресс-службе "Краснодара".
"Спорт-Экспресс"
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