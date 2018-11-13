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"Краснодар" не комментирует отказ отдать машину Мамаева его жене

Жене полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алане не отдают Mercedes AMG G63, который принадлежит ее мужу.

Об этом супруга футболиста сообщила изданию "КП-Кубань". Сам Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным находится под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

Обоим предъявлено обвинение по статья 116 УК РФ "Побои" и 213 "Хулиганство". При этом Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, обвинил краснодарский клуб в самоуправстве.

В клубе отказались комментировать эту ситуацию.

"Никаких комментариев по этому поводу клуб не дает", – сообщили в пресс-службе "Краснодара".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краснодар Мамаев
Сегодня, 21:30
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#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 21:59)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Уже давно отдали, Вы там спите что ли на rusfootballe smiling_imp
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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