"Краснодар" не комментирует отказ отдать машину Мамаева его жене

Жене полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алане не отдают Mercedes AMG G63, который принадлежит ее мужу.Об этом супруга футболиста сообщила изданию "КП-Кубань". Сам Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным находится под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.Обоим предъявлено обвинение по статья 116 УК РФ "Побои" и 213 "Хулиганство". При этом Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, обвинил краснодарский клуб в самоуправстве.В клубе отказались комментировать эту ситуацию."Никаких комментариев по этому поводу клуб не дает", – сообщили в пресс-службе "Краснодара".