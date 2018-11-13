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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Рауль Рианчо: Глушаков - высокооплачиваемый футболист. Почему он должен работать в дубле?
Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо пояснил свою позицию по полузащитника Дениса Глушакова.
Хавбек был переведен в молодежку из-за конфликта с предыдущим главным тренером Массимо Каррерой. После отставки Карреры Рианчо вернул его в основу.
"За Дениса просили два раза. Группа опытных футболистов. Ребров, Боккетти, другие… Все понимали, что отстранение лидера не может пройти бесследно. А Глушаков был лидером команды. Он летом на выборах капитана получил 15 голосов. Это много. Как минимум 15 человек могли задаться вопросом. И к мнению этих 15 надо было прислушаться. Я лично просил за него. Объяснил Массимо позицию. Но он настоял на своем.
Глушаков - высокооплачиваемый футболист, капитан команды. Почему он должен работать в дубле? За что ему платят? Несмотря на весь ужас, что раздавался с трибун, я вернул Дениса в тренировочный процесс, и новый тренер может рассчитывать на этого игрока. И уже дальше решать, как с ним поступить", - цитирует Рианчо "Спорт-Экспресс".
Хавбек был переведен в молодежку из-за конфликта с предыдущим главным тренером Массимо Каррерой. После отставки Карреры Рианчо вернул его в основу.
"За Дениса просили два раза. Группа опытных футболистов. Ребров, Боккетти, другие… Все понимали, что отстранение лидера не может пройти бесследно. А Глушаков был лидером команды. Он летом на выборах капитана получил 15 голосов. Это много. Как минимум 15 человек могли задаться вопросом. И к мнению этих 15 надо было прислушаться. Я лично просил за него. Объяснил Массимо позицию. Но он настоял на своем.
Глушаков - высокооплачиваемый футболист, капитан команды. Почему он должен работать в дубле? За что ему платят? Несмотря на весь ужас, что раздавался с трибун, я вернул Дениса в тренировочный процесс, и новый тренер может рассчитывать на этого игрока. И уже дальше решать, как с ним поступить", - цитирует Рианчо "Спорт-Экспресс".
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