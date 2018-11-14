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Контракт "Арсенала" с Черевченко рассчитан до конца нынешнего сезона

Новый главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко заключил контракт с клубом до конца этого сезона.

"Контракт с Игорем Черевченко рассчитан до конца нынешнего сезона", - цитирует Черевченко "Чемпионат.сом".
Теги: Черевченко Арсенал Тула
Сегодня, 00:13
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