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Рауль Рианчо: были с Каррерой как братья

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, что поддерживал хорошие отношения с Массимо Каррерой все время их совместной работы в московском клубе. Каррера был уволен в октябре, Рианчо временно занял его должность, а накануне "Спартак" официально объявил о назначении Олега Кононова.

"На протяжении всего периода совместной работы мы были с Каррерой как братья! Если мне что-то нравилось или я что-то считал правильным, всегда говорил ему об этом, если был уверен, что Массимо ошибается – говорил ему об этом в лицо. Относился к нему, как к брату. И всегда после всех советов говорил: ты – тренер, конечное решение – твое", - цитирует Рианчо "Спорт-Экспресс".
Теги: Рианчо Каррера Спартак
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 01:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как Авель и Каин.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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