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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Жена Мамаева считает, что "Краснодар" ее унизил
Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, раскритиковала клуб.
Предметом спора дамы и работодателя ее мужа стал автомобиль, который никак не удавалось забрать с клубной базы. И вот ситуация разрешилась – с помощью наряда полиции, который вызвал на базу адвокат г-жи Мамаевой, ей самой позволили пройти на охраняемую территорию и забрать имущество.
Всю эту историю Алана рассказала подписчикам своего Инстаграма во время онлайн-эфира.
"Была с адвокатом, нас не пускали, закрыли ворота. И когда адвокат вызвал полицию и приехал сотрудник, пустили. Мы, в принципе, и не ругались. Проехали на территорию. Машина, какой была, такой и осталась. На сервис ее никто не свозил.
До этого я говорила, что не уеду, пока не заберу машину, мне сказали: "Хи-хи, ха-ха, замерзнешь, хочешь, стой". Как видите, не замерзла, а когда вызвали полицию, сразу пустили, собственность мы забрали. То, что нам говорили, на простом языке называется бредом, это не имеет никакого юридического подтверждения.
В общем, все нормальное, единственное… Паша говорил поменять колодки, они (видимо, сотрудники клуба – Прим.) этого не сделали. Были заморозки, я еле на машине доехала, ее всю болтает, и как будто колеса квадратные – когда скорость набираешь, вот так – тык-дык, тык-дык… Летняя резина, все какое-то такое. Тяжело этой машине было ехать. Короче, машина капец… Еле доехала.
У Мамаевой в ходе общения спросили, почему нет благодарности клубу.
– Кхе-кхе, – ответила Алана. – Это отношения работодателя и работника, один отдает работу, другой платит зарплату, все. Мы тоже много чего даем, почему за это нет благодарности? Не задавайте глупых вопросов. Все на стороне правды, все горазды понты колотить и смеяться надо мной, пока реально не вступит в силу закон. Я пыталась решить вопрос мирно, давала письмо от Павла, где он просит вернуть мне машину. На что мне сказали: "Ты, типа, от руки написала, мы не уверены в этом". Так унизить человека, поиздеваться надо мной с этой машиной, говорить, что мы не можем дать ее. Разговор был, пфф, сумасшедший какой-то.
"Спорт-Экспресс"
Предметом спора дамы и работодателя ее мужа стал автомобиль, который никак не удавалось забрать с клубной базы. И вот ситуация разрешилась – с помощью наряда полиции, который вызвал на базу адвокат г-жи Мамаевой, ей самой позволили пройти на охраняемую территорию и забрать имущество.
Всю эту историю Алана рассказала подписчикам своего Инстаграма во время онлайн-эфира.
"Была с адвокатом, нас не пускали, закрыли ворота. И когда адвокат вызвал полицию и приехал сотрудник, пустили. Мы, в принципе, и не ругались. Проехали на территорию. Машина, какой была, такой и осталась. На сервис ее никто не свозил.
До этого я говорила, что не уеду, пока не заберу машину, мне сказали: "Хи-хи, ха-ха, замерзнешь, хочешь, стой". Как видите, не замерзла, а когда вызвали полицию, сразу пустили, собственность мы забрали. То, что нам говорили, на простом языке называется бредом, это не имеет никакого юридического подтверждения.
В общем, все нормальное, единственное… Паша говорил поменять колодки, они (видимо, сотрудники клуба – Прим.) этого не сделали. Были заморозки, я еле на машине доехала, ее всю болтает, и как будто колеса квадратные – когда скорость набираешь, вот так – тык-дык, тык-дык… Летняя резина, все какое-то такое. Тяжело этой машине было ехать. Короче, машина капец… Еле доехала.
У Мамаевой в ходе общения спросили, почему нет благодарности клубу.
– Кхе-кхе, – ответила Алана. – Это отношения работодателя и работника, один отдает работу, другой платит зарплату, все. Мы тоже много чего даем, почему за это нет благодарности? Не задавайте глупых вопросов. Все на стороне правды, все горазды понты колотить и смеяться надо мной, пока реально не вступит в силу закон. Я пыталась решить вопрос мирно, давала письмо от Павла, где он просит вернуть мне машину. На что мне сказали: "Ты, типа, от руки написала, мы не уверены в этом". Так унизить человека, поиздеваться надо мной с этой машиной, говорить, что мы не можем дать ее. Разговор был, пфф, сумасшедший какой-то.
"Спорт-Экспресс"
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