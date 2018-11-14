Жена Мамаева считает, что "Краснодар" ее унизил

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, раскритиковала клуб.Предметом спора дамы и работодателя ее мужа стал автомобиль, который никак не удавалось забрать с клубной базы. И вот ситуация разрешилась – с помощью наряда полиции, который вызвал на базу адвокат г-жи Мамаевой, ей самой позволили пройти на охраняемую территорию и забрать имущество.Всю эту историю Алана рассказала подписчикам своего Инстаграма во время онлайн-эфира."Была с адвокатом, нас не пускали, закрыли ворота. И когда адвокат вызвал полицию и приехал сотрудник, пустили. Мы, в принципе, и не ругались. Проехали на территорию. Машина, какой была, такой и осталась. На сервис ее никто не свозил.До этого я говорила, что не уеду, пока не заберу машину, мне сказали: "Хи-хи, ха-ха, замерзнешь, хочешь, стой". Как видите, не замерзла, а когда вызвали полицию, сразу пустили, собственность мы забрали. То, что нам говорили, на простом языке называется бредом, это не имеет никакого юридического подтверждения.В общем, все нормальное, единственное… Паша говорил поменять колодки, они (видимо, сотрудники клуба – Прим.) этого не сделали. Были заморозки, я еле на машине доехала, ее всю болтает, и как будто колеса квадратные – когда скорость набираешь, вот так – тык-дык, тык-дык… Летняя резина, все какое-то такое. Тяжело этой машине было ехать. Короче, машина капец… Еле доехала.У Мамаевой в ходе общения спросили, почему нет благодарности клубу.– Кхе-кхе, – ответила Алана. – Это отношения работодателя и работника, один отдает работу, другой платит зарплату, все. Мы тоже много чего даем, почему за это нет благодарности? Не задавайте глупых вопросов. Все на стороне правды, все горазды понты колотить и смеяться надо мной, пока реально не вступит в силу закон. Я пыталась решить вопрос мирно, давала письмо от Павла, где он просит вернуть мне машину. На что мне сказали: "Ты, типа, от руки написала, мы не уверены в этом". Так унизить человека, поиздеваться надо мной с этой машиной, говорить, что мы не можем дать ее. Разговор был, пфф, сумасшедший какой-то.