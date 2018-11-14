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Рауль Рианчо: мама просила: "Возвращайся скорее, пока не умер в России"

Испанский специалист Рауль Рианчо дал первое интервью после увольнения из "Спартака", в котором рассказал о том, как за него переживала мама во время работы на посту исполняющего обязанности главного тренера московского клуба.

"Спартак" был моим домом, но не всегда был пристанищем. Первое — это место, где ты живёшь, второе — где тебе дают тепло, любовь. Работать без этого чувства тяжело. Конечно, я страдал. Моя мама не могла спокойно смотреть наши игры по ТВ. "Я видела твоё лицо, — причитала она по телефону. — Пожалуйста, приезжай уже скорее, пока не умер в России!", - цитирует Рианчо "Чемпионат.сом".
Теги: Рианчо Спартак
Сегодня, 01:42
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#5  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 03:06)
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Болеет за:
«Зенит»
Переобулся в 100 раз быстрее Рейнгольда!
Надо было оставлять...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 02:39)
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Цитата: Коляс
Может ему психоаналитик посоветовал выговариваться, не держать в себе.

Вполне возможно, сэр. 50 психоаналитиков висели за окном на русских березах , а воз и ныне там, конечно, эт куйня, господа.
Пока кот не уснул. Минус какого-то егэшника , словно дебил коллектор этого идиотского поколения. Вы же видите, что " страна взбесившихся невежд". Впрочем умный поймет , а дебил как автомат. Споойной ночи.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 02:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Apant1
А парень то огонь оказался) Я думаю у него интервью даже никто не берёт, а он сам под окнами какой то редакции стоит и орёт. Ему типа: Иди на куй, а он: русский народ всегда побеждал! Ему вали пока цел, а он: вы должны сплотиться вокруг команды, Глушаков высокооплачиваемый футболист, мы были с Каррерой как братья!

Может ему психоаналитик посоветовал выговариваться, не держать в себе.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#2  Apant1   (Сегодня, 02:29)
  • +2
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А парень то огонь оказался) Я думаю у него интервью даже никто не берёт, а он сам под окнами какой то редакции стоит и орёт. Ему типа: Иди на куй, а он: русский народ всегда побеждал! Ему вали пока цел, а он: вы должны сплотиться вокруг команды, Глушаков высокооплачиваемый футболист, мы были с Каррерой как братья!
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 02:09)
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Пожалуйста, приезжай уже скорее, пока не умер в России!", - цитирует Рианчо "Чемпионат.сом".
Умереть в Росии большое счастье. Кота одернул писателишка- Ты что , кот драный говоришь?- Что хочу то и говорю, а вы едьте туда куда то... Кот висел на люстре и его было никак не достать, увы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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