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Рауль Рианчо: даже Гвардиола не выиграет со"Спартаком" Лигу чемпионов

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо в первом после увольнения из клуба интервью заявил, что московская команда не сможет выиграть Лигу чемпионов, даже если на посту главного тренера красно-белых будет нынешний наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Команда реагировала на меня очень хорошо. Я был честен с игроками и не раз повторял: Не тренер важен — важны вы. Вы выигрываете дуэли на поле и целые матчи, а мы только немного вам помогаем. Мы можем расставить футболистов и сориентировать — остальное делают игроки. Пеп Гвардиола придерживается подобной философии, поэтому для меня он — лучший тренер в мире…

Но даже Гвардиола не выиграет Лигу чемпионов со "Спартаком". Как не выиграет Примеру, Суперкубок или ту же Лигу чемпионов с "Эспаньолом". Главное в футболе — игроки. Работа тренера заключается в том, чтобы все футболисты команды объединились вокруг общей цели. Это сложно, в команде 25 человек, и все — разные, у каждого своё эго, подчас очень большое. Задача тренера — убедить их подчинить своё эго интересам коллектива. Потому что важнее всего в футболе — игроки", - цитирует Рианчо "Чемпионат.сом".
Теги: Рианчо Спартак Гвардиола
Сегодня, 02:46
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#2  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 03:04)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dryhnozaurus
Мне прям интересно, а сколько этот клоун еще проработает главным тренером Спартака? Адекваты - держитесь, неадекваты - вас настигла карма.

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Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#1  dryhnozaurus   (Сегодня, 02:57)
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Болеет за:
«Локомотив»
Мне прям интересно, а сколько этот клоун еще проработает главным тренером Спартака? Адекваты - держитесь, неадекваты - вас настигла карма.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
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