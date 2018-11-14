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Дмитрий Живоглядов продлил контракт с "Уфой"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб продлил контракт с защитником Дмитрием Живоглядовым.

"Контракт с Живоглядовым продлен. Новое соглашение рассчитано на два года, до 2021", — цитируют Газизова "Известия".

В нынешнем сезоне Дмитрий провел в РПЛ 8 матчей, но результативными действиями не отметился.
Теги: Уфа Живоглядов
Сегодня, 08:32
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