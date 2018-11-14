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Вячеслав Колосков: приглашение Ари в сборную очень логично

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов нападающего "Краснодара" Ари в сборную России.

"Не понимаю, негатива вокруг вызова Ари. Тренерский штаб сборной решает конкретную задачу на предстоящие матчи. В команде много травмированных, а Ари отлично играет по ходу сезона.

Всё логично, поэтому не стоит делать сравнения со сборной по мини-футболу. Там идёт критика потому, что есть много сильных российских игроков, а приглашают бразильцев. В большом футболе у нас не такой богатый выбор", — приводят слова Колоскова "Известия".
Теги: Ари Сборная России Колосков
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