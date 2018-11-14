Рауль Рианчо сравнил Дениса Глушакова с "курицей без головы"

Испанский специалист Рауль Рианчо поделился мнением о полузащитнике московской команды Денисе Глушакове."Денис сейчас явно находится не в лучшем моменте карьеры. Я говорил с ним, объяснил, что ему следует прибавить в единоборствах. Ему нужно заново всё доказывать — себе, партнёрам, 40 тысячам зрителей на стадионе, что он по-прежнему в порядке.Глушаков очень много бегает по полю. Но бегает, как курица без головы (это словосочетание Рауль произнёс по-русски). Пытается успеть и там, и тут, проявить себя, чтобы трибуны перестали свистеть. Но на поле нужно больше думать, а не бегать", — сказал Рианчо.