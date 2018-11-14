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Рауль Рианчо сравнил Дениса Глушакова с "курицей без головы"

Испанский специалист Рауль Рианчо поделился мнением о полузащитнике московской команды Денисе Глушакове.

"Денис сейчас явно находится не в лучшем моменте карьеры. Я говорил с ним, объяснил, что ему следует прибавить в единоборствах. Ему нужно заново всё доказывать — себе, партнёрам, 40 тысячам зрителей на стадионе, что он по-прежнему в порядке.

Глушаков очень много бегает по полю. Но бегает, как курица без головы (это словосочетание Рауль произнёс по-русски). Пытается успеть и там, и тут, проявить себя, чтобы трибуны перестали свистеть. Но на поле нужно больше думать, а не бегать", — сказал Рианчо.

"Чемпионат"
Теги: Спартак Рианчо Глушаков
Сегодня, 09:23
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9
(5)
#9  yuri  спб (Сегодня, 10:56)
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  •  (2)

Огромный Гладиатор с петушиным гребнем в юбке.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  nedva  Russia (Сегодня, 10:14)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Блин, надергали кусков из интервью, на целый день "новостей" хватит...
Статья целиком http://www.sport-express.ru/newspaper/
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#7  dreamcatcher   (Сегодня, 10:05)
  • +7
  •  (9)

Наш футбол такой какой есть именно потому, что здесь главное бегать. Это общий тренд и происходит это от того, что бывшие футболисты становясь тренерами передают свое видение футбола игрокам. Сами являясь деревянными и кривоногими они на голубом глазу делают такими же своих игроков.
Главное в РПЛ не голы, а схема расстановки и количество километров. Большинство команд выходят не играть, а терпеть. Иногда таких команд две и они играют не в футбол, а в терпелки. Кто кого перетерпит.))
Узколобые тренеришки ставят в лиге свой узколобый футбол от которого не сразу можно отойти.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#6  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:03)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
То есть , если голову пришить все равно толку не будет - курица она и есть курица.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#5  Поло   (Сегодня, 09:54)
  • +2
  •  (2)

Этому свидетельствует тот факт, что когда у Глушака физика в порядке, он что-то может, когда нет - нулина
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 09:51)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
ошибка перевода видимо, он наверное петух имел ввиду)

вместо кукуреканья читать надо было внимательно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 09:40)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Рианчо видать не дают покоя лавры Григоряна и Гамулы - решил оставить след в нашем футболе, но через футбол не вышло, решил компенсировать словами
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 09:31)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: safonas
ошибка перевода видимо, он наверное петух имел ввиду)


(это словосочетание Рауль произнёс по-русски)


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#1  Поло   (Сегодня, 09:31)
  • +6
  •  (10)

100%
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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