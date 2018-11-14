Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Валерий Непомнящий: у нас подрастает плеяда классных молодых игроков, нужно думать о них

Известный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о вызове нападающего "Краснодара" Ари в сборную России.

"Очень неоднозначное решение. Да, Ари — сильный футболист, он здорово проводит нынешний сезон. Он всё-таки получал гражданство России не исходя из того, что его собираются позвать в нашу сборную. Это случилось неожиданно. Но раз такого игрока вызвали, значит, он должен играть.

Возникает вопрос: а как быть Фёдору Чалову? Как быть Антону Заболотному? Сейчас практически все сборные мира используют натурализованных игроков. Но в той же Франции или Италии люди воспитаны футболом этой страны, а не приглашены в неё впервые в 32 года.

У нас был очень сложный момент, когда мы имели проблемы с подготовкой молодежи. Игроков не хватало. Сегодня в России растёт плеяда хороших молодых футболистов. Нужно думать именно и о них", — приводит слова Непомнящего "Спорт день за днём".
Теги: Непомнящий Ари Сборная России
Сегодня, 09:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:55)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Осталось только открыть месторождение этих футболистов. Но на изыскания нет денег, все ушли на Зюб.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.