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Владимир Габулов: внутренний огонь пропал - я полностью реализовал себя в качестве игрока

Экс-вратарь сборной России и "Брюгге" Владимир Габулов объяснил, почему решил завершить карьеру профессионального игрока.

"Я часто думал, что буду чувствовать, когда завершу карьеру, какие будут эмоции, ощущения. Сейчас я понял, что полностью отдал себя футболу, реализовал себя как футболист, как вратарь и нужно начинать новый этап жизни.

Основное, что я ощущал, выходя на поле, это страсть, амбиции, желание, внутренний огонь. Однажды я понял, что этот огонь пропал, потому что я полностью состоялся как игрок", — сказал Габулов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, 12 ноября бывший вратарь сборной России Владимир Габулов объявил о завершении профессиональной карьеры.
Теги: Габулов
Сегодня, 10:18
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