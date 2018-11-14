Игрок "Урала" рассказал о своем голливудском прозвище

Защитник "Урала" Мингиян Бевеев рассказал о том, какое прозвище ему придумали в основной команде."Еще на кипрских сборах на второй день в тренажерном зале тренер по физической подготовке забыл как меня зовут. И Георгий Чантурия сказал: "Джеки Чан его зовут". Так и приклеилось, все стали так называть, легко запомнить. Я на это не обижаюсь, ведь в фильмах Джеки Чан – положительный герой", - рассказал футболист.Бивеев дебютировал за "Урал" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против "Нефтехимика" (3:2).