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Гурам Аджоев: считаю, что приглашение Семшова это правильный шаг

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал приглашение в тренерский штаб команды Игоря Семшова.

"Семшов два сезона работал в Туле, сначала с Сергеем Кирьяковым, затем с Миодрагом Божовичем. Он хорошо знает всех футболистов. Мы посчитали, что приглашение Семшова будет правильным и логичным.

Также отмечу, что Игорь четыре месяца успешно возглавлял наш фарм-клуб из Новомосковска в ПФЛ. "Химик" закончил первый круг на пятом месте", — приводит слова Аджоева официальный сайт "Арсенала".
Теги: Аджоев Семшов Арсенал Тула
Сегодня, 11:03
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#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:32)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dreamcatcher
Видимо скоро его очередь тренироваться на кошках.

Может, всё же на поросятах? Ну, ежели он в очереди стоит?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  dreamcatcher   (Сегодня, 11:57)
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Видимо скоро его очередь тренироваться на кошках.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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