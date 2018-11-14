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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гурам Аджоев: считаю, что приглашение Семшова это правильный шаг
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал приглашение в тренерский штаб команды Игоря Семшова.
"Семшов два сезона работал в Туле, сначала с Сергеем Кирьяковым, затем с Миодрагом Божовичем. Он хорошо знает всех футболистов. Мы посчитали, что приглашение Семшова будет правильным и логичным.
Также отмечу, что Игорь четыре месяца успешно возглавлял наш фарм-клуб из Новомосковска в ПФЛ. "Химик" закончил первый круг на пятом месте", — приводит слова Аджоева официальный сайт "Арсенала".
"Семшов два сезона работал в Туле, сначала с Сергеем Кирьяковым, затем с Миодрагом Божовичем. Он хорошо знает всех футболистов. Мы посчитали, что приглашение Семшова будет правильным и логичным.
Также отмечу, что Игорь четыре месяца успешно возглавлял наш фарм-клуб из Новомосковска в ПФЛ. "Химик" закончил первый круг на пятом месте", — приводит слова Аджоева официальный сайт "Арсенала".
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