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Никола Влашич рассказал, о главном отличии АПЛ от РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, чем АПЛ отличается от РПЛ.

"В Англии принято, что игра на выезде – почти всегда поражение. Играешь дома? Значит ты фаворит, который обязан победить. На своём стадионе мы могли обыграть любую команду, а на выезде одно очко казалось отличным результатом. Знаю, что в один из сезонов "Эвертон" ни разу не победил на выезде", - сказал Влашич.

"Чемпионат"
Теги: Влашич Эвертон ЦСКА
Сегодня, 11:16
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#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:13)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Максим I
Не думаю, что для нескольких клубов Англии игра на выезде считается поражением заранее.

ну да, Манчестер Сити даром где играть, сносят всех и дома и в гостях.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:56)
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Он рассказал здесь про АПЛ, а не про то, чем она отличается. Да и рассказ про мерсисайдцев не является рассказом про всю АПЛ. Не думаю, что для нескольких клубов Англии игра на выезде считается поражением заранее.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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