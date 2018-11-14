Дмитрий Тарасов поздравил Ари с вызовом в сборную - два года назад он выступал против натурализации

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поздравил форварда "Краснодара" Ари с вызовом в сборную России."Поздравляю, брат", – написал Тарасов в комментариях под постом Ари в инстаграме о вызове в сборную России.Напомним, летом 2016 года Тарсов негативно отзывался о натурализации, заявив: "Натурализация? Давно говорю, что я против этих вещей. В сборной должны играть свои ребята".