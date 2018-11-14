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Дзюба и Черчесов передали РФС права на жест "воинского приветствия"

РФС получил эксклюзивные права на использование жестов представителей сборной России.

После чемпионата мира – 2018, который прошёл минувшим летом в России, нападающий Артём Дзюба, главный тренер Станислав Черчесов и остальные члены национальной команды подписали договор, в котором передали РФС права на свои жесты.

Таким образом, союз в том числе завладел эксклюзивными правами на знаменитый жест Дзюбы и Черчесова "воинское приветствие", который те использовали, празднуя голы на чемпионате мира. Теперь организация сможет задействовать жест при изготовлении сувенирной продукции.

При этом его авторам прибыль доставаться не будет.

Телеграм-канал "Мутко против"
Теги: Дзюба Черчесов Сборная России
Сегодня, 15:08
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(8)
#23  cska1971  Москва (Сегодня, 16:46)
  • 0
  •  (0)
online

Теперь РФС на законных правах будет руку к пустой голове прикладывать?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#22  Blessing  Спб (Сегодня, 16:06)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да, без этого договора никуда, всё встанет. Только надо было более помпезно передать права, устроить презентацию что ли, пригласить славных ветеранов и первых лиц государства. А то как-то уныло произошло это знаменательное событие.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#21  командир   (Сегодня, 16:00)
  • +2
  •  (2)

жест с усами лучше передайте
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#20  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 16:00)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Чего пристали к людям? С футболом-то в России всё в порядке!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#19  Сибирячок   (Сегодня, 15:57)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кирилл и Мефодий в негодовании предъявили свои права на кириллицу Зюбе и Черчесову и обязали либо платить либо молчать

Кокорин запантовал свой жест "удар стулом"
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#18  командир   (Сегодня, 15:47)
  • +9
  •  (9)

если это серьёзно, то то таких кретинов мир ещё не видел.
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#17  manatee  Москва (Сегодня, 15:45)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
"Давать имена аэропортам" - потеряло первенство в номинации "самая идиотская идея месяца"
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
#16  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 15:43)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Кубань»
Почему Аршавин в свое время не передал РФС права на жест "завали пистак" - палец к губам?

Почему Кокорин не передал РФС права на жест "лососни тунца" - палец в рот?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#15  студия дускай   (Сегодня, 15:42)
  • +2
  •  (6)

на этот жест права давно уже за армией
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#14  sergey3709   (Сегодня, 15:34)
  • +1
  •  (3)
online

Чем бы дитя не тешилось... smiley
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#13  Apant1   (Сегодня, 15:31)
  • +1
  •  (3)

Как с мартовским зайцем чая попил) Почему с Рианчи не заключили такое соглашение, на фразу Русские всегда побеждают)))
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#12  pikaldi  voronezh (Сегодня, 15:26)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы они башку все одновременно проверили.
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#11  Батька   (Сегодня, 15:24)
  • 0
  •  (6)

Цитата: HM2018
Брехня, Дзюба без прибили ничего отдавать не будет. )))

согласен !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#10  stepanmlc   (Сегодня, 15:24)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
идиотизм


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#9  Realist2000   (Сегодня, 15:23)
  • +3
  •  (5)
online

Дебилы! Вот,наверное,Южный удивился.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#8  Батька   (Сегодня, 15:23)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Ganjaman Pirosso
То есть ни армии жест, а Дзюбы

smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#7  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:22)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Теперь РФС со всех военных за отдание чести драть деньги будет ??


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:21)
  • +3
  •  (7)

А как можно было передать права на то, что им не принадлежит?

Этому жесту уже сто лет в обед. В армии всю жизнь его используют, в шуточном варианте, памятуя о поговорке " к пустой голове руку не прикладывают"


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 15:19)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Динамо» М
Маразм крепчал ---- вы пля футболом займитесь-- обыграли турок с арабами и пупами земли ходят...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  Sergeevich   (Сегодня, 15:18)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
laughing

Теперь Дзюба после забитого гола будет еще платить в РФС за использование жеста.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#3  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 15:16)
  • +6
  •  (8)
online

То есть ни армии жест, а Дзюбы
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#2  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 15:15)
  • +5
  •  (7)

Одно бабло и прибыль...а ЭТИ два ....в АРМИИ СЛУЖИЛИ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#1  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 15:15)
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Брехня, Дзюба без прибили ничего отдавать не будет. )))


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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