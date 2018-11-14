16 ноября "Уфа" примет участие в коммерческом турнире на Кипре

"Уфа" в ближайшие дни примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2018.Матчи состоятся на Кипре с 16 по 18 ноября, помимо "Уфы" за Кубок поборются два кипрских коллектива — "АЕЛ" (Лимасол), ФК "Пафос" и действующий чемпион Латвии ФК "Рига".В прошлом году уфимцы уже принимали участие в этом турнире и стали победителями.