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16 ноября "Уфа" примет участие в коммерческом турнире на Кипре

"Уфа" в ближайшие дни примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2018.

Матчи состоятся на Кипре с 16 по 18 ноября, помимо "Уфы" за Кубок поборются два кипрских коллектива — "АЕЛ" (Лимасол), ФК "Пафос" и действующий чемпион Латвии ФК "Рига".

В прошлом году уфимцы уже принимали участие в этом турнире и стали победителями.

ФК "Уфа"
Теги: Уфа
Сегодня, 15:34
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#1  студия дускай   (Сегодня, 15:41)
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нас в дверь а мы в окно))
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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