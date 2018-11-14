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Роман Зобнин снова тренируется с ограничениями

Хавбек сборной России Роман Зобнин продолжает тренироваться по индивидуальной программе перед товарищеским матчем с Германией.

Напомним, во вторник Зобнин вышел на занятие в Новогорске вместе со всеми, но покинул поле сразу после разговора с главным тренером и продолжил работать индивидуально в тренажерном зале.

News.ru
Сегодня, 15:53
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