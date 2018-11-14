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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Станислав Черчесов: с Павлюченко за рюмкой чая обсудим вызов Ари в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал негативную реакцию Романа Павлюченко на вызов в национальную сборную нападающего "Краснодара" Ари.
- Роман Павлюченко очень обижен вызовом Ари, поскольку он бил российских игроков, и сказал, что не будет смотреть матчи сборной. Как вы на это реагируете? Все-таки Роман - величина.
- Прокомментирую совершенно спокойно. Мы с Романом живем в одном доме. По прилету я встречусь с ним за рюмкой чая, объясню ему свое решение, и надеюсь, что он от вас не отвернется. Тем более, как вы правильно заметили, он действительно один из тех, кто со сборной добивался результата. Пять метров друг от друга живем, так что, думаю, поймем друг друга.
"Спорт-экспресс"
- Роман Павлюченко очень обижен вызовом Ари, поскольку он бил российских игроков, и сказал, что не будет смотреть матчи сборной. Как вы на это реагируете? Все-таки Роман - величина.
- Прокомментирую совершенно спокойно. Мы с Романом живем в одном доме. По прилету я встречусь с ним за рюмкой чая, объясню ему свое решение, и надеюсь, что он от вас не отвернется. Тем более, как вы правильно заметили, он действительно один из тех, кто со сборной добивался результата. Пять метров друг от друга живем, так что, думаю, поймем друг друга.
"Спорт-экспресс"
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