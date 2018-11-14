Станислав Черчесов: с Павлюченко за рюмкой чая обсудим вызов Ари в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал негативную реакцию Романа Павлюченко на вызов в национальную сборную нападающего "Краснодара" Ари.- Прокомментирую совершенно спокойно. Мы с Романом живем в одном доме. По прилету я встречусь с ним за рюмкой чая, объясню ему свое решение, и надеюсь, что он от вас не отвернется. Тем более, как вы правильно заметили, он действительно один из тех, кто со сборной добивался результата. Пять метров друг от друга живем, так что, думаю, поймем друг друга.