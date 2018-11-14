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Константин Рауш: матч с Германией не менее важен для сборной России, чем игра со Швецией

Защитник московского "Динамо" и сборной России Константин Рауш поделился воспоминаниями от игры в немецкой Бундеслиге в преддверии контрольного матча с Германией, которая состоится 15 ноября.

"С Германией игра не менее важная, чем со Швецией. Это же всё-таки сборная. Мы не должны выбирать, а отдаваться в каждом матче полностью.

Я очень долго играл в Бундеслиге, почти 250 матчей сыграл. В Лейпциге тоже играл. Здесь очень качественный футбол. Очень много приятного здесь происходило, буду очень рад всех видеть", - цитирует Рауша "Чемпионат.сом".
Теги: Рауш Сборная Германии Сборная России
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