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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Константин Рауш: матч с Германией не менее важен для сборной России, чем игра со Швецией
Защитник московского "Динамо" и сборной России Константин Рауш поделился воспоминаниями от игры в немецкой Бундеслиге в преддверии контрольного матча с Германией, которая состоится 15 ноября.
"С Германией игра не менее важная, чем со Швецией. Это же всё-таки сборная. Мы не должны выбирать, а отдаваться в каждом матче полностью.
Я очень долго играл в Бундеслиге, почти 250 матчей сыграл. В Лейпциге тоже играл. Здесь очень качественный футбол. Очень много приятного здесь происходило, буду очень рад всех видеть", - цитирует Рауша "Чемпионат.сом".
"С Германией игра не менее важная, чем со Швецией. Это же всё-таки сборная. Мы не должны выбирать, а отдаваться в каждом матче полностью.
Я очень долго играл в Бундеслиге, почти 250 матчей сыграл. В Лейпциге тоже играл. Здесь очень качественный футбол. Очень много приятного здесь происходило, буду очень рад всех видеть", - цитирует Рауша "Чемпионат.сом".
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