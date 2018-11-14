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Андрей Лунёв будет защищать ворота сборной России в матче с Германией

Ворота сборной России в товарищеском матче с командой Германии будет защищать Андрей Лунёв. Об этом сообщил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

"Кто сыграет завтра? Лунёв", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".

На предстоящем матче будет работать швейцарская бригада судей во главе с Сандро Шерером, сообщается на официальном сайте РФС. В качестве ассистентов главного арбитра выступят Беким Зогай и Жан-Ив Вихт. Резервным рефери будет Ален Бьери.

Встреча сборных Германии и России состоится завтра, 15 ноября, на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге. Стартовый свисток к началу матча прозвучит в 22:45 мск.
Теги: Лунев Сборная России Сборная Германии
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