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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Станислав Черчесов: в Москве погода не позволяет тренироваться
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему команда останется на три дня в Лейпциге после товарищеского матча со сборной Германии. Российской сборной также предстоит матч Лиги наций со сборной Швеции.
- Вы играли в восточногерманском клубе. До "РБ Лейпциг" очень долго не было восточногерманских команд в бундеслиге. Насколько за 25 лет изменился регион? И чем руководствовались, оставаясь на три дня в Лейпциге после матча, чтобы готовиться здесь к шведам?
- Я пару месяцев назад был в Дрездене, меня пригласили на 65 лет клубу. Там тоже совершенно новый стадион, от старого осталось только табло, я там пофотографировался. Дрезден изменился, и сильно, появилось много новых красивых зданий. Еще я за два дня, что там был, съездил в Вайциг, где в то время жил, посмотрел свой дом. Не знаю, кто там живет, но выглядело хорошо. Проехал мимо роддома в Дрездене, где родился мой сын. Связь не теряем! По Лейпцигу не гулял, так что об изменениях здесь судить не могу. Почему остаемся здесь? Вы сами только из Москвы прилетели. Согласитесь, там погода не позволяет тренироваться. Здесь погода лучше, плюс лишний перелет не к чему. А почему не заранее в Швецию? Мы хотим прилететь туда, где играем, за определенное время, чтобы у нас психологическое состояние не падало. Потому что если приедем туда за 4-5 дней - забудем, за чем приехали. Так нам комфортнее и с психологической точки зрения, убежден, правильнее.
"Спорт-экспресс"
- Вы играли в восточногерманском клубе. До "РБ Лейпциг" очень долго не было восточногерманских команд в бундеслиге. Насколько за 25 лет изменился регион? И чем руководствовались, оставаясь на три дня в Лейпциге после матча, чтобы готовиться здесь к шведам?
- Я пару месяцев назад был в Дрездене, меня пригласили на 65 лет клубу. Там тоже совершенно новый стадион, от старого осталось только табло, я там пофотографировался. Дрезден изменился, и сильно, появилось много новых красивых зданий. Еще я за два дня, что там был, съездил в Вайциг, где в то время жил, посмотрел свой дом. Не знаю, кто там живет, но выглядело хорошо. Проехал мимо роддома в Дрездене, где родился мой сын. Связь не теряем! По Лейпцигу не гулял, так что об изменениях здесь судить не могу. Почему остаемся здесь? Вы сами только из Москвы прилетели. Согласитесь, там погода не позволяет тренироваться. Здесь погода лучше, плюс лишний перелет не к чему. А почему не заранее в Швецию? Мы хотим прилететь туда, где играем, за определенное время, чтобы у нас психологическое состояние не падало. Потому что если приедем туда за 4-5 дней - забудем, за чем приехали. Так нам комфортнее и с психологической точки зрения, убежден, правильнее.
"Спорт-экспресс"
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