Павел Мамаев: на воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев признался, что очень соскучился по своей семье.– Да все в тюрьме хорошее по большому счету. Это колоссальный опыт. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания.– Вполне достаточно! Готов хоть прямо сейчас как есть – в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим.