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Павел Мамаев: на воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев признался, что очень соскучился по своей семье.

– Да все в тюрьме хорошее по большому счету. Это колоссальный опыт. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания.

– То есть тюрьмы еще не достаточно?

– Вполне достаточно! Готов хоть прямо сейчас как есть – в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим.

"Комсомольская правда"
Теги: Мамаев
Сегодня, 21:38
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#4  yuri  спб (Сегодня, 22:17)
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online

в резиновых тапочках и майке на волю.

Чувство юмора как талант он везде. А жирный китаец уже исдох, подавившись ядовитой слизью.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Critique   (Сегодня, 21:47)
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online

Прошел всего один месяц. Интересно, как он дальше запоет. По моему опыту реальный облом наступает к четвертому месяцу.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  casabl   (Сегодня, 21:45)
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На волю с чистой совестью! Ещё бы рукавицы научился бы шить...


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#1  Almaz   (Сегодня, 21:43)
  • 0
  •  (4)

Поздно пить боржоми
Регистрация: 29.07.2015 [жалоба]
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