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Магомед Адиев: люди из АПЛ приезжали смотреть на Понсе, но он решил остаться в "Анжи" до лета

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, как легионеры реагируют на тяжелую финансовую ситуацию в клубе на примере нападающего Андреса Понсе. По словам Адиева, к венесуэльскому футболисту был интерес из английской Премьер-лиги, но он решил не уходить до конца текущего сезона.

"Понсе, Чансельор, Рабиу, Ондуа воспринимают ситуацию легче остальных. Оказались большими профи. Когда играли на Кубок со "Спартаком", Танцюра (спортивный директор "Анжи") сказал, что приезжали люди из АПЛ смотреть на Понсе. После разговора с англичанами Андрес сказал своему агенту: "Зимой не хотел бы уезжать. Останусь до лета". Агент недоумевает: "Тебе же денег не платят". "Тренер в меня поверил, я играю. Если он не уйдет — я тоже не уйду", - цитирует Адиева Sport24.
Теги: Адиев
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