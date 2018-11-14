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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену из-за алиментов

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану в связи с делом об алиментах.

"Да, мы только вчера узнали о новом иске, ознакомились с материалами. Это, конечно, очень смешной иск. Тарасов не перестает удивлять. Он снова просит уменьшить алименты до 100 тысяч рублей. Изначально суд присудил 198 тысяч рублей, но на сегодняшний день, с учетом индексации, это 400 тысяч рублей, которые уже перечисляются Оксане Тарасовой через клуб "Локомотив". То есть он просит уменьшить алименты в 4 раза.

На сегодня он задолженность так и не погасил. Также как и клуб "Локомотив". Либо у клуба какие-то финансовые проблемы, либо для клуба "Локомотив" принципиально не гасить задолженность по алиментам, которая образовалась по вине клуба. Сейчас на добросовестность Тарасова мы уже не рассчитываем. По имеющемуся решению суда по алиментам мы возбудили исполнительное производство", - сказал адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин в интервью "Комсомольской правде".
Теги: Тарасов
Вчера, 22:27
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#1  Сибирячок   (Вчера, 22:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Вы зачем эти футбольные новости выкладываете на нашем порносайте?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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