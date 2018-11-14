Станислав Черчесов: против Германии в пять защитников? У нас еще есть время подумать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Германией в преддверии товарищеского матча с Германией отметил, что еще не принял решение, по какой схеме будет играть команда. Встреча состоится 15 ноября в Лейпциге на "Ред Булл Арене" и начнется в 22.45 по московскому времени.- У нас еще есть время подумать. Понятно, что мы всегда пробуем разные варианты. Спокойно проведем теорию, переговорим с футболистами, почувствуем их состояние - и примем решение. Мы стараемся не зацикливаться на одной системе. А что будет - у нас еще есть время над этим подумать.