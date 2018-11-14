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Агент Фернандеса: Марио восстановится к ближайшим матчам ЦСКА

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о состоянии здоровья игрока.

28-летний футболист получил сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица после столкновения в матче Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2) с защитником Александаром Коларовым.

"Сейчас с Мариу все хорошо, он восстанавливается. И вероятнее всего будет готов сыграть за ЦСКА в ближайших встречах, то есть уже после перерыва на матчи сборных", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

Ранее пресс-служба сборной России сообщала, что тренерский штаб национальной команды точно не сможет рассчитывать на Мариу Фернандеса в матче с Германией (15 ноября), но оставляет за собой возможность вызвать защитника по ходу сбора в том случае, если он будет готов сыграть в матче Лиги наций против Швеции (20 ноября).
Теги: Фернандес ЦСКА
Вчера, 23:30
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