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Отец Еременко: Роман очень много работал до перехода в "Спартак" и держал себя в форме

Алексей Еременко, отец полузащитника "Спартака" Романа Еременко рассказал, как сын готовился к возвращению в футбол.

"Он очень много работал перед переходом к москвичам здесь, в Финляндии. Держал себя в форме – я свидетель. Характер, конечно, у Романа сильный, он ведь в одиночку находил где-то любительские "бригады", чтобы просто с ними футболом позаниматься. Понятно, что это не заменит настоящего игрового ритма, но когда Рома подписывал контракт со "Спартаком", базовая форма у него была отличной. Думаю, сын хорошо вошел в команду: в его первом же матче за красно-белых (7 октября против "Енисея" в 10-м туре РПЛ Еременко заменил Ханни на 63-й минуте. – Прим. ) я увидел прежнего Романа. Может, позиция немного непривычная оказалась, ближе к флангу, но по мысли, движению, активности это точно был прежний Еременко. С этим нужно идти и дальше", - цитирует Еременко-старшего "Спорт-Экспресс".
Теги: Еременко Спартак
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