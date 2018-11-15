Магомед Адиев: после победы над "Енисеем" добирались до Москвы за свой счет, кто как

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, что долги по зарплате в махачкалинском клубе продолжают накапливаться. Адиев поведал, какие проблемы возникают при перелетах."С каждым днем положение "Анжи" ухудшается. Никаких решений нет. С каждым месяцем прибавляется очередная зарплата, которую не платят. Платили ли премиальные за победу над "Енисеем"? Что вы, нет. Больше скажу: не смогли купить обратные билеты до Москвы. Добирались за свой счет, кто как.Напряжение крайне высокое, нарастает. Постоянно надо что-то оперативно решать. Те же перелеты. Звонит начальник: "Пока билеты не взяли. Посмотрим, ждем. Может, завтра". Это отвлекает от игры. "Вдруг не возьмут? Да ну нет, должны. А если нет?" С гостиницами — то же самое.Предположим, билеты берут. Но спрашивают: "Кого можем убрать?" — «Да и так уже не можем, кого еще?» — "Нужно определенное количество мест». Кого приходится не брать на борт? Одного из помощников. Или массажистов. Для Премьер-лиги это смешно", — рассказал Адиев.