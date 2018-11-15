Валерий Карпин: "Спартак"? Посчитал неправильным оставлять "Ростов" сейчас

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему он не возглавил "Спартак" после отставки Массимо Карреры."Одна из причин заключается в том, что посчитал неправильным оставлять "Ростов" сейчас. После того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков, я считаю, это неправильно. Создана отличная команда, есть хорошие условия, здесь комфортно находиться. Можно много эпитетов привести. Неправильно на половине пути бросать начатое, прежде всего, по отношению к "Ростову". Начиная с президента – человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.Слухи про мое требование "Спартаку" обеспечить защищенный контракт и условия по трансферам? Раньше говорили: "Не читайте советских газет". Теперь интернет наш тоже читать не стоит. Это написал один человек, которого, естественно, нигде и близко не было. С чего человек там что-то берет, вообще непонятно. Если говорить про защищенный контракт и про трансферы, то до этого дело вообще не дошло, поэтому – что вообще об этом говорить?", – сказал специалист в эфире "Матч ТВ".