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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Карпин: "Спартак"? Посчитал неправильным оставлять "Ростов" сейчас
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему он не возглавил "Спартак" после отставки Массимо Карреры.
"Одна из причин заключается в том, что посчитал неправильным оставлять "Ростов" сейчас. После того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков, я считаю, это неправильно. Создана отличная команда, есть хорошие условия, здесь комфортно находиться. Можно много эпитетов привести. Неправильно на половине пути бросать начатое, прежде всего, по отношению к "Ростову". Начиная с президента – человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.
Слухи про мое требование "Спартаку" обеспечить защищенный контракт и условия по трансферам? Раньше говорили: "Не читайте советских газет". Теперь интернет наш тоже читать не стоит. Это написал один человек, которого, естественно, нигде и близко не было. С чего человек там что-то берет, вообще непонятно. Если говорить про защищенный контракт и про трансферы, то до этого дело вообще не дошло, поэтому – что вообще об этом говорить?", – сказал специалист в эфире "Матч ТВ".
"Спорт-Экспресс"
"Одна из причин заключается в том, что посчитал неправильным оставлять "Ростов" сейчас. После того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков, я считаю, это неправильно. Создана отличная команда, есть хорошие условия, здесь комфортно находиться. Можно много эпитетов привести. Неправильно на половине пути бросать начатое, прежде всего, по отношению к "Ростову". Начиная с президента – человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.
Слухи про мое требование "Спартаку" обеспечить защищенный контракт и условия по трансферам? Раньше говорили: "Не читайте советских газет". Теперь интернет наш тоже читать не стоит. Это написал один человек, которого, естественно, нигде и близко не было. С чего человек там что-то берет, вообще непонятно. Если говорить про защищенный контракт и про трансферы, то до этого дело вообще не дошло, поэтому – что вообще об этом говорить?", – сказал специалист в эфире "Матч ТВ".
"Спорт-Экспресс"
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