Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров
Как завершится матч?
Как завершится матч Германия - Россия?



 

Шанс для резерва, время для экспериментов: Россия проведёт товарищеский матч с Германией

15 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Германии. В Лейпциге Станиславу Черчесову предстоит придумать что-то новенькое: из-за травм отсутствует едва ли не половина состава. Учитывая товарищеский характер матча, можно рассчитывать на эксперименты. В то же время резервисты получат отличный шанс проявить себя на фоне одного из грандов. Rusfootball.info – о немецкой командировке россиян.

Кто бы ещё полгода назад мог подумать, что россияне пробьются в четвертьфинал чемпионата мира, а немцы сложат чемпионские регалии, ограничившись лишь обязательной программой? Тем не менее, чудеса в футболе происходят. И, пожалуй, впервые за очень-очень долгое время российская сборная оказалась очень близка к немецкой в футбольном плане. Понятно, что у Германии даже после провала на чемпионате мира никто не будет пытаться отнять статус одного из грандов. Но как тут не вспомнить, что немцы в пяти последних матчах одержали всего одну победу?

Учитывая негативные результаты немецкой сборной, можно не сомневаться, что у Бундестим не будет проблем с мотивацией. В такой ситуации футболисты сборной Германии очень хотят реабилитироваться за неудачу на чемпионате мира. Их задача – доказать в первую очередь самим себе, что они по-прежнему входят в элиту мирового футбола.

Шанс для резерва, время для экспериментов: Россия проведёт товарищеский матч с Германией

Йоахиму Лёву есть над чем поразмыслить


Предельно мотивирован и Йоахим Лёв. Бундестренер находился на грани увольнения, но сохранил свой пост. Интересно, способен ли Лёв на строительство новой команды? В молодёжных сборных Германии всех возрастов есть настоящие звёзды, но пока главный тренер немецкой команды продолжает верить в старую гвардию. И пока этот план не работает. В стартовавшей Лиге наций немцы уже лишились шансов на то, чтобы выиграть свою группу. И теперь Бундестим ведёт борьбу за то, чтобы остаться в элитном дивизионе. В последнем матче с голландцами сборную Германии устроит только победа. В противном случае немцы отправятся в более низкую лигу, что станет очередным позором.

Повальная эпидемия

Если немцы испытывают серьёзные проблемы с организацией игры, то у россиян возникли другие сложности. В концовке непривычно длительного сезона из строя выбыла целая группа футболистов. Признаться, даже сложно вспомнить, сталкивался ли когда-нибудь тренерский штаб с такими кадровыми проблемами!

С немцами из игроков основы сборной образца домашнего чемпионата мира могут сыграть лишь Кудряшов, Кутепов и Газинский! В лазарете оказались Дзюба, Черышев, Марио Фернандес, Дзагоев, Зобнин и Головин. По сути, речь идёт абсолютно обо всех лидерах сборной.


Сборная осталась без лидеров из-за эпидемии травм


Станислав Черчесов умеет удивлять. Понятно, что в такой ситуации наставник российской сборной получит возможность увидеть в деле игроков ближайшего резерва. Отличные шансы проявить себя в роли лидеров получат Ерохин, братья Миранчуки, Джикия и Кузяев. Оставшись без целой группы игроков стартового состава, Черчесов вызвал в сборную двух дебютантов – Чалова и Ари. В Германию в составе российской команды отправились сразу девять игроков, которые провели менее 5 матчей за сборную!

Впрочем, посыпать голову пеплом не стоит. Объективно сборная России нуждается в обновлении. На чемпионате мира у россиян была одна из самых возрастных команд. Карьеру завершили Самедов, Жирков, Игнашевич, Акинфеев. Уже далеко не мальчики Дзюба и Дзагоев. Этой команде требуется свежая кровь. И, пожалуй, матч со столь грозным соперником – отличная возможность проверить на серьёзном испытании ближайший резерв.

Бразильский сериал о российском паспорте

Самой обсуждаемой кандидатурой в сборной стал форвард «Краснодара» Ари. Вызов натурализованного бразильца спровоцировал тонны сообщений в социальных сетях, дескать, очередной иностранец, что это за национальная команда и т.д. На эти пассажи весьма ёмко и лаконично ответил сам Черчесов, который сказал, что для него Ари является таким же россиянином, как и другие игроки.

Если говорить исключительно об игре, то Ари полностью заслужил вызов в сборную, учитывая кадровый дефицит. Но, вообще, важность вызова Ари в сборную явно преувеличена. Нужно понимать, что это – временная мера, затыкание дыр. Самому форварду «Краснодара» уже 32 года. Естественно, что в долгосрочной перспективе рассматривать его нельзя.


Бразилец-россиянин Ари - новое лицо российского футбола


Куда интереснее выглядит включение в заявку Фёдора Чалова. Наверное, игнорировать форварда ЦСКА было уже просто невозможно. Чалов уверенно возглавляет гонку бомбардиров в РПЛ. В нынешнем ЦСКА, составленном из «детсадовцев», Чалов стал одним из лидеров и полностью созрел для игры за национальную команду. Вопрос лишь в том, как его будет использовать Черчесов, который, всё же, предпочитает фактурных нападающих вроде Дзюбы. Велика вероятность, что место форварда займёт Заболотный – дублёр Артёма в «Зените» и сборной.

Подготовка к шведскому тесту

Хоть у Черчесова и будет возможность для экспериментов, но, наверняка, мы увидим очертания той команды, которая на следующей неделе сыграет со Швецией. Матч со шведами может иметь колоссальное значение: если они обыграют сборную Турции, то от исхода встречи с Россией будет зависеть итоговое первое место в группе Лиги наций.

По всей видимости, Черчесов опробует схему и построение игры, которые он планирует использовать в матче со шведами. А по ходу встречи с немцами в концовке уже будет дан шанс тем, кто даже в этой дублирующей команде является резервистом.

К слову, немцы остаются крайне неудобным соперником для российских футболистов. В общей сложности команды встречались друг с другом пять раз. В активе россиян – лишь одна ничья при четырёх поражениях! Общий счёт – 3:9. Понятно, что сейчас немцы находятся в глубоком кризисе, а россияне – на подъёме. Но, как уже говорилось, Бундестим остаётся грозной силой.

Букмекеры считают Германию явным фаворитом матча. Ставки на победу немцев принимаются с коэффициентами 1.30. Котировки на ничью составляют 5.70, а на победу России – 9.50.

Последние пять матчей команд

Германия: Южная Корея (0:2), Франция (0:0), Перу (2:1, Брандт, Шульц), Нидерланды (0:3), Франция (1:2, Кроос).

Россия: Хорватия (2:2, по пен 3:4, Черышев, М. Фернандес), Турция (2:1, Черышев, Дзюба), Чехия (5:1, Ионов – 2, Заболотный, Ерохин, Полоз), Швеция (0:0), Турция (2:0, Нойштедтер, Черышев).

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Германии Ари Лёв Черчесов
Сегодня, 02:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.