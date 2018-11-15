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Роман Бабаев: возвращение Головина в ЦСКА практически невозможно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что возвращение полузащитника Александра Головина в московский клуб из "Монако" почти невозможно.

– Конечно, тяжело начинать европейскую карьеру с такой ситуации. Но, как говорится, что не убивает, делает нас сильнее. Это очень серьезная для Саши закалка. Надеюсь, он вместе с одноклубниками скоро выйдет из непростого положения.

– То есть назад в ЦСКА не просится?

– Нет, нет. Он боец! Я бы сильно удивился, если бы Саша так себя повел. Достаточно посмотреть на его карьеру – где начинал, откуда приехал. Его невзгодами не напугаешь.

Головин – не тепличный футболист, который привык к зоне максимального комфорта. Он сам всего добивался с детских лет. Просто сейчас наступило очередное испытание, которое, уверен, он преодолеет.

– И все-таки, не исключаете варианта, что зимой ЦСКА может арендовать Головина у "Монако"?

– Понимаю, что многие привыкли к нашему "ходу конем". Но в данном случае я почти уверен, что такой сценарий практически невозможен. Убежден, что Саша хочет продолжить играть в Европе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев Головин Монако ЦСКА
Сегодня, 02:44
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