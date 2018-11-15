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Андрей Талалаев: пусть те, кто критикует натурализацию, посмотрят как мы сыграем без Фернандеса

Главный тренер "Пюника" Андрей Талалаев высказался по поводу натурализации игроков.

"Марио Фернандес – системообразующий игрок сборной. Пусть те, кто критикует возможность натурализации игроков, посмотрят, как мы будем играть с Германией без него", — сказал Талалаев.

Матч ТВ
Теги: Фернандес Талалаев
Сегодня, 08:25
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3
(1)
#3  студия дускай   (Сегодня, 09:56)
  • -1
  •  (1)

еще несколько позиций надо натурализовать
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#2  EMDM   (Сегодня, 09:44)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ну сыграют они хуже и что? Зато по честному. В этом и суть сборных.
Зачем мы тогда лимит вводили? Зачем тогда у нас импортозамещение в стране?

Я понимаю, что они по собственной воле принимают гражданство и поэтому имеют право выступать в сборной, а у тренера нет оснований не вызывать их, если они сильнее других.

Но всё равно это как-то не правильно.
Получается не сборная России, а сборная РФПЛ какая-то.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#1  Kostik   (Сегодня, 09:09)
  • +1
  •  (1)

Да также как и с ним, для Германии разницы нет
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
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