Андрей Талалаев: пусть те, кто критикует натурализацию, посмотрят как мы сыграем без Фернандеса

Главный тренер "Пюника" Андрей Талалаев высказался по поводу натурализации игроков."Марио Фернандес – системообразующий игрок сборной. Пусть те, кто критикует возможность натурализации игроков, посмотрят, как мы будем играть с Германией без него", — сказал Талалаев.