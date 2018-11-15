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Валерий Карпин рассказал когда вернется в "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не исключил, что в будущем может вновь возглавить "Спартак".

- Возможно ли, что когда-нибудь вы вернетесь в "Спартак" как тренер?

- Вполне допускаю. Через десять лет, если меня выгонят из "Ростова", то почему нет? – сказал Карпин.

Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год.

Матч ТВ
Теги: Ростов Спартак Карпин
Сегодня, 08:31
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(2)
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 10:39)
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online
Болеет за:
«Зенит»
А марте, апреле...


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:34)
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Карпин вернется в Спартак, когда там не будет Федуна. Как и все бывшие...

Вот и отсчитывайте...
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 10:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Желающий есть, да ещё какой!

Кто?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Смотрящий  Москва (Сегодня, 10:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
Если не нравится их управление выкупите клуб и делайте с командой что хотите . Пока желающих нет.


Желающий есть, да ещё какой!
Или в ЦОДД и СМЭУ об Авене ничего не слышали?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#3  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 10:12)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: pahitosik
..... Эх федун, как остоепенила твоя политика по развалу команды.


Офигеваю от таких "болельщиков" . Федун лично СВОИМИ ДЕНЬГАМИ покрывает часть бюджета клуба, остальную часть другие инвесторы. Решения по вопросам принимает не Федун единолично. Если не нравится их управление выкупите клуб и делайте с командой что хотите . Пока желающих нет.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#2  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 10:09)
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Болеет за:
«Ростов»
Валера , если Ростов постоянно будет играть в зоне еврокубков ( не исключая 1 места ) , то 10 лет в Ростове тебя на руках носить будут . Дерзай !
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  pahitosik  Москва (Сегодня, 09:09)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пора делать ставки о следующей отставке в Спартаке. Эх федун, как остоепенила твоя политика по развалу команды.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
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