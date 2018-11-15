Валерий Карпин рассказал когда вернется в "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не исключил, что в будущем может вновь возглавить "Спартак".- Вполне допускаю. Через десять лет, если меня выгонят из "Ростова", то почему нет? – сказал Карпин.Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год.