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Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Германией

Сборная России обратилась к болельщикам перед товарищеским матчем с командой Германии, поблагодарив их за поддержку.

Пресс-служба команды опубликовала обращение в официальном твиттере.



Матч Германия - Россия состоится сегодня на стадионе "Ред Булл Арена - Центральштадион" в Лейпциге.
Теги: Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 09:48
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