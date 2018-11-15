Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Германией

Друзья, нам предстоит сыграть очень важный матч!

Огромное спасибо вам за поддержку: мы её чувствуем всем сердцем и полны желания показать все наши лучшие качества!

Вы даже не представляете, как мы ценим ваше тепло и вашу веру! Вместе мы - команда! Спасибо вам за всё! pic.twitter.com/P4FQfrD5bV