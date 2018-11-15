Миодраг Божович: готовимся к матчу со "Спартаком" в обычно режиме

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, как команда проведет паузу на международные матчи сборных."Будем тренироваться и готовиться в нормальном режиме. Надеемся, что успеют восстановиться до игры со "Спартаком" все наши травмированные ребята. Команды, у которых немного сборников, в международных перерывах могут хорошо поработать, а вот тем, у кого уезжает много игроков, гораздо труднее. Тут нам повезло", - сказал тренер.Матч "Спартак" - "Крылья Советов" состоится 25 ноября.