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Миодраг Божович: готовимся к матчу со "Спартаком" в обычно режиме

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал, как команда проведет паузу на международные матчи сборных.

"Будем тренироваться и готовиться в нормальном режиме. Надеемся, что успеют восстановиться до игры со "Спартаком" все наши травмированные ребята. Команды, у которых немного сборников, в международных перерывах могут хорошо поработать, а вот тем, у кого уезжает много игроков, гораздо труднее. Тут нам повезло", - сказал тренер.

Матч "Спартак" - "Крылья Советов" состоится 25 ноября.
Теги: Крылья Советов Спартак Божович
Сегодня, 10:48
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