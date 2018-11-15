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Миодраг Божович: все тренеры РПЛ высказались за введение видеоповторов

Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал о прошедшем совещании РПЛ.

"На собрании мы обсуждали несколько важных моментов. В том числе и систему VAR затронули. За введение системы высказались абсолютно все тренеры премьер-лиги. Также говорили о календаре – это всегда сложно, потому что нужно подстраиваться под Лигу чемпионов и Лигу Европы, матчи сборных", - сказал Божович.

"Крылья Советов"
Теги: Божович Крылья Советов
Сегодня, 11:31
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#1  brysy  москва (Сегодня, 12:11)
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Болеет за:
«Спартак»
А вот тут что-то непонятно, на Ч.М. на стадионах эта система была, после него куда она вдруг подевалась, или что, эту систему брали у кого-то напрокат и после окончания Ч.М. увезли?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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