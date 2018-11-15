Миодраг Божович: все тренеры РПЛ высказались за введение видеоповторов

Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал о прошедшем совещании РПЛ."На собрании мы обсуждали несколько важных моментов. В том числе и систему VAR затронули. За введение системы высказались абсолютно все тренеры премьер-лиги. Также говорили о календаре – это всегда сложно, потому что нужно подстраиваться под Лигу чемпионов и Лигу Европы, матчи сборных", - сказал Божович.