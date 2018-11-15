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Источник: "Зенит" интересуется приобретением защитника "Аталанты" Манчини

"Зенит" заинтересован в покупке центрального защитника "Аталанты" Джанлуки Манчини.

Скауты питерского клуба просматривали 22-летнего итальянца в матче 11-го тура серии A против "Болоньи" (2:1). Кроме того, за игроком на этой встрече следили скауты "Арсенала" и дортмундской "Боруссии".

В этом сезоне Манчини провел восемь матчей в чемпионате Италии, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу.

Calcio Atalanta
Сегодня, 11:46
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(4)
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 13:56)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
Тогда этого косячного Нету надо сливать,толку от него мало

Обалдел что ли, Нету как раз на уровне, сам удивляюсь, явно лучше первого пришествия.
А вот Мевля да, разочаровал конкретно.
Броня о Барселоне грезит. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 13:51)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
В восьми матчах три гола... хороший защитник, надо брать, если что вместо напа сыграет.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:24)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Вообще-то левого надо.

У нас именно нормального центра не хватает. Иванович не в счет. Нету и Мевля - это не то, что нужно. Остается один Маммана.

Нужен молодой перспективный классический центральный.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  scorpion 69  колпино (Сегодня, 13:00)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Тогда этого косячного Нету надо сливать,толку от него мало
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 12:44)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще-то левого надо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  DMS  Советский союз (Сегодня, 12:33)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Серж1
пока после халка и вицина ,трансферная политика не впечатляет .

Так и бабосиков соответствующих не вкладываем. Видимо ФФП боятся.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#4  Серж1  Питер (Сегодня, 12:15)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
пока после халка и вицина ,трансферная политика не впечатляет .
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 12:10)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
И тренером Резвана Луческу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Makc33   (Сегодня, 11:55)
  • -6
  •  (14)

Манчини возобновил карьеру футболиста? Уж больно зп понравилась газпромовская smile
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  ivankorj  Череповец (Сегодня, 11:53)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Что? Опять Манчини?
Регистрация: 29.03.2014 [жалоба]
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