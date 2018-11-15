Источник: "Зенит" интересуется приобретением защитника "Аталанты" Манчини

"Зенит" заинтересован в покупке центрального защитника "Аталанты" Джанлуки Манчини.Скауты питерского клуба просматривали 22-летнего итальянца в матче 11-го тура серии A против "Болоньи" (2:1). Кроме того, за игроком на этой встрече следили скауты "Арсенала" и дортмундской "Боруссии".В этом сезоне Манчини провел восемь матчей в чемпионате Италии, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу.