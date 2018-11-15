Аджоев: возможно, Кононов повел себя не очень профессионально, но чего не сделаешь ради мечты

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о подробностях ухода Олега Кононова из команды."Кононов пришёл ко мне на следующий день после нашей игры в Москве со "Спартаком". Сразу попросил отпустить, сказал, что мечтал об этом переходе. Его ведь ещё Бесков туда приглашал два раза. К тому же он хотел участвовать в еврокубках.Наверное, это было не очень профессионально, но мне пришлось закрыть на всё глаза - я не стал вставлять палки в колёса: пожелал удачи, на этом и разошлись. Человек хочет уйти, как ты его оставишь? Ну и все таки в "Спартак" дважды не зовут", - сказал Аджоев.