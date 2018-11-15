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Аджоев: возможно, Кононов повел себя не очень профессионально, но чего не сделаешь ради мечты

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о подробностях ухода Олега Кононова из команды.

"Кононов пришёл ко мне на следующий день после нашей игры в Москве со "Спартаком". Сразу попросил отпустить, сказал, что мечтал об этом переходе. Его ведь ещё Бесков туда приглашал два раза. К тому же он хотел участвовать в еврокубках.

Наверное, это было не очень профессионально, но мне пришлось закрыть на всё глаза - я не стал вставлять палки в колёса: пожелал удачи, на этом и разошлись. Человек хочет уйти, как ты его оставишь? Ну и все таки в "Спартак" дважды не зовут", - сказал Аджоев.

"Чемпионат"
Теги: Аджоев Спартак Арсенал Тула Кононов
Сегодня, 12:46
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#8  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
Его ведь ещё Бесков туда приглашал два раза.

Если мне память не изменяет Бескова ушли из Спартака в 1988. Кононов тогда играл во второй лиге. Вся его игроцкая карьера говорит о том, что игроком он был ничем не примечательным.Что же в нем такое мог видеть Бесков? Да еще с учетом
в "Спартак" дважды не зовут


Что то тут Аджоев нескладное балаболит.

звал Константин Иванович Кононова, и Старкова звал... но оба испугались, что не потянут! кстати Аджоев в то время сам в дубле Спартака играл. А вот Милевский не испугался, перешел из Даугавы... но что-то у него не заладилось... в общем не заиграл...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#7  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 13:45)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
спам уже давно всех шкур собирает,одной больше,одной меньше...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#6  nedva  Russia (Сегодня, 13:42)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ярцева Бесков из второй лиги пригласил, Гаврилова из глухого запаса Динамо, Дасаева из Волгаря.... Ничего удивительного, и с Кононовым могло сложиться.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#5  mitin1  Россия (Сегодня, 13:33)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Бесков, да еще и два раза? Однако....
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:31)
  • -3
  •  (7)
online

Ну и все таки в "Спартак" дважды не зовут", - сказал Аджоев.


Да и трижды зовут,Валера не даст соврать. А весной и четырежды будет))))А трижды будет у Курбана.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  МАРТ  тюмень (Сегодня, 13:27)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
не имел разряда в шахматах...в турнирах не участвовал...НО на лавочке, в парке, обдирал мастеров, играя на деньги....... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#2  RenarTickle  Москва (Сегодня, 13:06)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
"В Спартак дважды не зовут" - услышал Валера в сторонке и тихо рассмеялся... blush
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#1  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 12:53)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Его ведь ещё Бесков туда приглашал два раза.

Если мне память не изменяет Бескова ушли из Спартака в 1988. Кононов тогда играл во второй лиге. Вся его игроцкая карьера говорит о том, что игроком он был ничем не примечательным.Что же в нем такое мог видеть Бесков? Да еще с учетом
в "Спартак" дважды не зовут


Что то тут Аджоев нескладное балаболит.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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