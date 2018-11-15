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Ролан Гусев: Ари один из лучших нападающих в России - его вызов в сборную абсолютно заслужен

Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал вызов нападающего "Краснодара" Ари в сборную России.

"Сейчас Ари - один из лучших нападающих России наряду с Дзюбой и Фёдором Чаловым. Так что вызов Ари не только закономерен, но и заслужен. Абсолютно. Это даже не обсуждается", - сказал Гусев.

RT
Теги: Ари Гусев Сборная России
Сегодня, 12:49
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