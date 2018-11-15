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Павел Погребняк приступил к тренировкам

Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

35-летний форвард продолжает восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, полученного 18 апреля в составе "Тосно" в полуфинале Кубка России со "Спартаком".

Медицинский штаб клуба не исключает, что футболист успеет выйти на поле до зимней паузы в РПЛ – последний уральцев в этом году пройдет 9 декабря против "Динамо" в 17-м туре чемпионата страны.

"СЭ"
Теги: Погребняк Урал
Сегодня, 12:56
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