Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к тренировкам по индивидуальной программе.35-летний форвард продолжает восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, полученного 18 апреля в составе "Тосно" в полуфинале Кубка России со "Спартаком".Медицинский штаб клуба не исключает, что футболист успеет выйти на поле до зимней паузы в РПЛ – последний уральцев в этом году пройдет 9 декабря против "Динамо" в 17-м туре чемпионата страны.