Павел Погребняк приступил к тренировкам

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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35-летний форвард продолжает восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, полученного 18 апреля в составе "Тосно" в полуфинале Кубка России со "Спартаком".
Медицинский штаб клуба не исключает, что футболист успеет выйти на поле до зимней паузы в РПЛ – последний уральцев в этом году пройдет 9 декабря против "Динамо" в 17-м туре чемпионата страны.
"СЭ"
35-летний форвард продолжает восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, полученного 18 апреля в составе "Тосно" в полуфинале Кубка России со "Спартаком".
Медицинский штаб клуба не исключает, что футболист успеет выйти на поле до зимней паузы в РПЛ – последний уральцев в этом году пройдет 9 декабря против "Динамо" в 17-м туре чемпионата страны.
"СЭ"
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