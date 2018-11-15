Новости партнеров

Дмитрий Сенников дал прогноз на матч Германия - Россия

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Германией.

"У нас есть игровые проблемы, связанные с травмами, поэтому будет очень непросто. Но этот матч будет неплохой проверкой для сборной России, если она готовится подняться в высший дивизион Лиги Наций. Там все соперники будут такого уровня.

Да и вообще этот матч для каждого футболиста сборной России будет серьезным тестом. Точный результат тут сложно спрогнозировать, но предположу, что Германия выиграет со счетом 2:1", — сказал Сенников.

Sport24
Теги: Сборная России Сборная Германии Сенников
Сегодня, 13:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.