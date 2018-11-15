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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Дмитрий Сенников - об Ари: правильно, что вызвали футболиста, способного усилить игру сборной
Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о своем отношении к вызову в сборную нападающего Ари, прокомментировал назначение Юрия Газинского капитаном национальной команды, а также поделился ожиданиями от товарищеской игры с командой Германии и матча Лиги наций со сборной Швеции.
- Много споров вызвало приглашение в сборную России натурализованного игрока Ари. Что думаете об этом вы?
- У нас есть хороший пример, связанный с Марио Фернандесом. Он своей игрой за сборную России и отношением к делу завоевал любовь болельщиков. Ферандес стал своим в сборной. В принципе и Гилерме — тоже хороший пример. Этот голкипер уже много лет выступает за «Локомотив», и в сборной очень уверенно сыграл свои матчи. Думаю, это те футболисты, которые помогают сборной. У Ари есть российский паспорт. Так почему бы не воспользоваться возможностью сыграть в составе сборной России? Тем более Ари сейчас находится в очень хорошей форме, он является лидером «Краснодара», много лет играет в российском чемпионате. Тем более в команде нет Дзюбы и Кокорина. Так что правильно, что сейчас позвали опытного игрока, который может усилить игру сборной.
- Капитаном команды в отсутствие Артема Дзюбы стал Юрий Газинский.
- Думаю, это правильный выбор. У нас молодая сборная, вполне возможно, по лидерским качествам Юрий ничем не устает Артему. Понятно, что и изначально, скорее всего, были вице-капитаны. Важно и то, что Газинский является одним из лидеров в сборной, а, во-вторых, стабильно играет за основной состав «Краснодара». Плюс символично, что он забил первый гол сборной России на чемпионате мира.
- Какие ожидания от товарищеского матча с командой Германии?
- В первую очередь, это проверка своих возможностей. Все-таки сборная Германии — очень серьезный соперник. Команда вроде ищет сейчас себя после неудачи на чемпионате мира. Но я бы не сказал, что по игре команда тогда сильно провалилась. Во встрече с корейцами у немецкой сборной было много моментов — она просто не реализовала свои шансы. В Лиге наций, после того как начались разговоры о смене главного тренера Йоахима Лева, все-таки решили здесь ничего не менять. Но вместе с тем тренер сейчас ищет новые тактические решения, меняет состав, варьирует игроков. Команда по ходу Лиги наций у них формируется. Нет стабильности, но видно, что команда мастеровитая. Как мы знаем, к основным турнирам сборная Германии подходит в полной готовности. Думаю, сейчас команда в Лиге наций
наберет кондиции и к отборочным матчам Евро-2020 подойдет такой же грозной, как всегда. Какой игры ждать сейчас? Дружина Лева дома всегда играет на победу. Конечно, нашей сборной будет непросто в этой ситуации. Какие-то свои задумки в товарищеской встрече соперник будет стараться воплотить.
- Чего ждать от игры со шведами?
- Тут, наверное, уже будет игра по счету. Потому что нашу сборную устраивает ничья. Сейчас для нас — главная цель занять первое место, попасть в плей-офф и пойти на повышение — в Лигу А. Первая игра показала, что сборная Швеции — серьезный соперник. Вернулся Гранквист, с ним команда в обороне заиграла гораздо стабильнее по сравнению с матчем с турками, когда умудрились проиграть дома 2:3. В принципе это равный по силам для нас соперник. Более того, в домашнем матче по игре наша команда имела некоторое преимущество. Так что будем рассчитывать на положительный результат.
- Много споров вызвало приглашение в сборную России натурализованного игрока Ари. Что думаете об этом вы?
- У нас есть хороший пример, связанный с Марио Фернандесом. Он своей игрой за сборную России и отношением к делу завоевал любовь болельщиков. Ферандес стал своим в сборной. В принципе и Гилерме — тоже хороший пример. Этот голкипер уже много лет выступает за «Локомотив», и в сборной очень уверенно сыграл свои матчи. Думаю, это те футболисты, которые помогают сборной. У Ари есть российский паспорт. Так почему бы не воспользоваться возможностью сыграть в составе сборной России? Тем более Ари сейчас находится в очень хорошей форме, он является лидером «Краснодара», много лет играет в российском чемпионате. Тем более в команде нет Дзюбы и Кокорина. Так что правильно, что сейчас позвали опытного игрока, который может усилить игру сборной.
- Капитаном команды в отсутствие Артема Дзюбы стал Юрий Газинский.
- Думаю, это правильный выбор. У нас молодая сборная, вполне возможно, по лидерским качествам Юрий ничем не устает Артему. Понятно, что и изначально, скорее всего, были вице-капитаны. Важно и то, что Газинский является одним из лидеров в сборной, а, во-вторых, стабильно играет за основной состав «Краснодара». Плюс символично, что он забил первый гол сборной России на чемпионате мира.
- Какие ожидания от товарищеского матча с командой Германии?
- В первую очередь, это проверка своих возможностей. Все-таки сборная Германии — очень серьезный соперник. Команда вроде ищет сейчас себя после неудачи на чемпионате мира. Но я бы не сказал, что по игре команда тогда сильно провалилась. Во встрече с корейцами у немецкой сборной было много моментов — она просто не реализовала свои шансы. В Лиге наций, после того как начались разговоры о смене главного тренера Йоахима Лева, все-таки решили здесь ничего не менять. Но вместе с тем тренер сейчас ищет новые тактические решения, меняет состав, варьирует игроков. Команда по ходу Лиги наций у них формируется. Нет стабильности, но видно, что команда мастеровитая. Как мы знаем, к основным турнирам сборная Германии подходит в полной готовности. Думаю, сейчас команда в Лиге наций
наберет кондиции и к отборочным матчам Евро-2020 подойдет такой же грозной, как всегда. Какой игры ждать сейчас? Дружина Лева дома всегда играет на победу. Конечно, нашей сборной будет непросто в этой ситуации. Какие-то свои задумки в товарищеской встрече соперник будет стараться воплотить.
- Чего ждать от игры со шведами?
- Тут, наверное, уже будет игра по счету. Потому что нашу сборную устраивает ничья. Сейчас для нас — главная цель занять первое место, попасть в плей-офф и пойти на повышение — в Лигу А. Первая игра показала, что сборная Швеции — серьезный соперник. Вернулся Гранквист, с ним команда в обороне заиграла гораздо стабильнее по сравнению с матчем с турками, когда умудрились проиграть дома 2:3. В принципе это равный по силам для нас соперник. Более того, в домашнем матче по игре наша команда имела некоторое преимущество. Так что будем рассчитывать на положительный результат.
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