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Роман Павлюченко: если Глушаков забьет 3-4 победных гола, болельщики опять его полюбят

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал конфликт между болельщиками клуба и полузащитником Денисом Глушаковым.

"Я разговаривал с Денисом лично. У него непростая ситуация, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Нужно не обращать внимание на все, что происходит вокруг. Если Денис забьет три-четыре победных гола, принесет очки команде, как он делал в чемпионском сезоне, болельщики опять полюбят его.

Смотрю игры "Спартака", Глушакова освистывают, кричат ему, чтобы он уходил. Денис ведет себя правильно, не обращает на это внимание, а играет и старается, хочет доказать болельщикам, что он любит "Спартак", хочет, чтобы команда выступала успешно.

Другого выхода здесь нет, только своей игрой он может доказать им свою важность для команды. Денис переживает. Он человек – все читает, видит... Мне тоже свистели с трибун, это нормальная ситуация, все тебя любить не будут. Помню, были даже стычки, чуть до драки дело не дошло, когда проигрывали. Трудно сказать, пойдет на пользу в отношениях зимний перерыв или нет. У спартаковских болельщиков серьезный настрой", - цитирует Павлюченко "Р-Спорт".
Теги: Павлюченко Глушаков Спартак
Сегодня, 14:39
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#8  Fen   (Сегодня, 16:31)
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Болеет за:
ЦСКА
Если бы Глуш мог по заказу штамповать голы, тем более победные, мы бы сейчас не охуевали от происходящего в Спартаке. Все б жили душа в душу, потихоньку шли к успеху.


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 15:35)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Скорее для болельщиков это будет сигнал ,что скоро он начнёт сливать очередного тренера.

Очень верное замечание для болельщиков кб, постоянно существующих в состоянии мании преследования, и гнусных заговоров. Надо быть всегда на чеку. confused

Цитата: ФКСМ_1922
Не забьёт, !

А на спартак?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Шмайхель   (Сегодня, 15:31)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergey3709
А если Ари забьет в сборной пару голов,тогда что?
Перейдёт в зину и будет облизан как сдуба.

Роман Павлюченко: если Глушаков забьет 3-4 победных гола, болельщики опять его полюбят
Скорее для болельщиков это будет сигнал ,что скоро он начнёт сливать очередного тренера.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#5  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:15)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Создается впечатление , что Глушаков для СМ уже в прошлом и ни какие подвиги не воскресят его в составе.Слишком много негатива.Пора прощаться.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#4  sergey3709   (Сегодня, 15:11)
  • +1
  •  (3)

А если Ари забьет в сборной пару голов,тогда что?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:05)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Не забьёт, адьёс!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Сегодня, 14:58)
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков Иуда и предатель!
Какие бы не были у него разногласия с главным тренером, он не имел никакого права так похабно играть в мае и сентябре 2018 года.
Спортивные результаты Спартака были принесены в жертву амбициям Глушакова.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  Поло   (Сегодня, 14:52)
  • +3
  •  (13)

Так и вижу, Палюченко говорит Глушаку:

"да не парься, Дэн, положишь парочку и эти лохи проглотят".

Павлюченко, похоже, не понимает, о чем именно речь идет.
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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