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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Сергей Прядкин: пиво и сосиски на трибунах – это то, чего мы должны добиться
Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал про повышение посещаемости матчей чемпионата России.
– Мы ожидали, что чемпионат мира положительно повлияет на посещаемость. Может, не сразу. Если помните, незадолго до старта национального первенства я говорил, что мы готовимся скорее к некоторому временному спаду интереса, чем к его стремительному росту. Мы опасались появления у зрителей пресыщенности футболом, эмоциональной усталости. Ведь пауза между финалом мирового первенства и матчем за Суперкубок России, открывавшим внутренний сезон, составила менее двух недель. На деле же случился плавный переход зрительского интереса от одного турнира к другому. Признаюсь, перед Суперкубком я переживал, что стадион в Нижнем Новгороде не соберет публику. Но по мере продажи билетов становилось ясно, что в результате удачной работы Лиги по продвижению матча на стадионе ожидается аншлаг. Прекрасная атмосфера, очень хороший матч. И оказалось, что это не разовый эффект, что работа, проводившаяся в рамках подготовки к чемпионату мира,– возведение новых стадионов, работа с болельщиками в клубах – дала должный эффект. Меня, если честно, особенно радует то, что происходит в регионах. Например, в Ростове-на-Дону, где на игры приходят 30–40 тысяч человек.
– Но "Ростов" и идет в группе лидеров…
– Безусловно, игра команды – важнейший фактор ее привлекательности для зрителей. Скажем, у "Рубина", пока он играл на уровне, прекрасно заполнялся и старый стадион. На новый – "Казань-Арену" – публика также пошла, но потом результаты команды ухудшились, и посещаемость снизилась. Но помимо спортивной составляющей есть и другие факторы, влияющие на посещаемость. Болельщикам должно быть приятно приходить на стадион. Они должны получать некую добавленную стоимость по сравнению с просмотром телетрансляции. Клуб должен работать над тем, чтобы занять их некими мероприятиями, шоу, перетекающим уже собственно в матч. Нужно разрабатывать программу и послематчевых развлечений. Я часто бываю на стадионах по всему миру и вижу, что даже после завершения игры люди не сразу расходятся.
Наконец, арена должна быть, скажем так, правильной, то есть обеспечивающей беспрепятственный доступ различным категориям людей, максимально комфортной для семейных посещений, с детскими комнатами и аниматорами, если надо. И до нее должно быть удобно добираться.
– А пиво в пластиковых стаканах?
– Пиво и сосиски на трибунах – это то, чего мы, безусловно, должны добиться. Я не шучу. Ведь все это было на чемпионате мира и себя полностью оправдало.
kommersant.ru
– Мы ожидали, что чемпионат мира положительно повлияет на посещаемость. Может, не сразу. Если помните, незадолго до старта национального первенства я говорил, что мы готовимся скорее к некоторому временному спаду интереса, чем к его стремительному росту. Мы опасались появления у зрителей пресыщенности футболом, эмоциональной усталости. Ведь пауза между финалом мирового первенства и матчем за Суперкубок России, открывавшим внутренний сезон, составила менее двух недель. На деле же случился плавный переход зрительского интереса от одного турнира к другому. Признаюсь, перед Суперкубком я переживал, что стадион в Нижнем Новгороде не соберет публику. Но по мере продажи билетов становилось ясно, что в результате удачной работы Лиги по продвижению матча на стадионе ожидается аншлаг. Прекрасная атмосфера, очень хороший матч. И оказалось, что это не разовый эффект, что работа, проводившаяся в рамках подготовки к чемпионату мира,– возведение новых стадионов, работа с болельщиками в клубах – дала должный эффект. Меня, если честно, особенно радует то, что происходит в регионах. Например, в Ростове-на-Дону, где на игры приходят 30–40 тысяч человек.
– Но "Ростов" и идет в группе лидеров…
– Безусловно, игра команды – важнейший фактор ее привлекательности для зрителей. Скажем, у "Рубина", пока он играл на уровне, прекрасно заполнялся и старый стадион. На новый – "Казань-Арену" – публика также пошла, но потом результаты команды ухудшились, и посещаемость снизилась. Но помимо спортивной составляющей есть и другие факторы, влияющие на посещаемость. Болельщикам должно быть приятно приходить на стадион. Они должны получать некую добавленную стоимость по сравнению с просмотром телетрансляции. Клуб должен работать над тем, чтобы занять их некими мероприятиями, шоу, перетекающим уже собственно в матч. Нужно разрабатывать программу и послематчевых развлечений. Я часто бываю на стадионах по всему миру и вижу, что даже после завершения игры люди не сразу расходятся.
Наконец, арена должна быть, скажем так, правильной, то есть обеспечивающей беспрепятственный доступ различным категориям людей, максимально комфортной для семейных посещений, с детскими комнатами и аниматорами, если надо. И до нее должно быть удобно добираться.
– А пиво в пластиковых стаканах?
– Пиво и сосиски на трибунах – это то, чего мы, безусловно, должны добиться. Я не шучу. Ведь все это было на чемпионате мира и себя полностью оправдало.
kommersant.ru
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